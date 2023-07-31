Зеленский запланировал поездку в США? В СМИ появились детали

Украина хотела бы провести саммит мира на заседании ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский может в сентябре приехать в Нью-Йорк (США), чтобы принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Как информирует Bloomberg со ссылкой на свои источники, там глава государства намерен представить "формулу мира" — план из 10 пунктов, выполнение которого должно привести к завершению войны в Украине.

Издание отмечает, что в Офисе президента и СНБО комментариев не предоставили, сославшись на то, что планы Зеленского во многом зависят от ситуации в Украине.

Сообщается, что Киев настаивает на проведении саммита по "формуле мира" на заседании ООН, однако некоторые из сторонников Украины выступают против этого из-за сложной логистики.

При этом некоторые из них также настаивают на присоединении к формуле стран глобального юга, однако источники издания говорят, что окончательное решение об организации подобных встреч пока не принято.

Отдельно США могут собрать заседание Совета безопасности ООН по вопросу защиты детей, которое может состояться ко Дню Независимости, 24 августа.

Как сообщалось, Зеленский ранее заявлял, что хотел бы провести саммит по "формуле мира" в июле и приурочить его к 500 дням от начала вторжения.