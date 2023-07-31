Зеленський запланував поїздку до США? У ЗМІ з’явилися деталі

Україна хотіла б провести саміт миру на засіданні ГА ООН

Президент України Володимир Зеленський може у вересні приїхати до Нью-Йорка (США), щоб взяти участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Як інформує Bloomberg із посиланням на свої джерела, там глава держави має намір представити "формулу миру" — план із 10 пунктів, виконання якого має призвести до завершення війни в Україні.

Видання зазначає, що в Офісі президента та РНБО коментарів не надали, пославшись на те, що плани Зеленського багато в чому залежать від ситуації в Україні.

Повідомляється, що Київ наполягає на проведенні саміту щодо "формули миру" на засіданні ООН, проте деякі з прихильників України виступають проти цього через складну логістику.

При цьому деякі з них також наполягають на приєднанні до формули країн глобального півдня, проте джерела видання кажуть, що остаточного рішення про організацію подібних зустрічей поки що не ухвалено.

Окремо США можуть зібрати засідання Ради безпеки ООН щодо захисту дітей, яке може відбутися до Дня Незалежності, 24 серпня.

Як повідомлялося, Зеленський раніше заявляв, що хотів би провести саміт з "формули миру" у липні та приурочити його до 500 днів від початку вторгнення.