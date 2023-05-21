Саміт формули миру: Зеленський озвучив деталі та терміни його проведення

Зеленський розповів, коли ідеальний час для проведення саміту щодо миру в Україні

Саміт формули миру в Україні слід провести в липні 2023 року. Саме цього місяця від початку повномасштабної війни з росіянами пройде 500 днів.

Про це під час візиту саміту "Великої сімки" заявив президент України Володимир Зеленський, пише "Європейська правда",

За словами глави держави, участь у саміті візьмуть країни, які "поважають чесність і хочуть завершити війну".

"Скоро — 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, гарний місяць, щоб зібрати саміт формули миру — саміт світової більшості. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль", — сказав він.

Зеленський зазначив, що формула миру в Україні розроблена так, щоб жоден із її пунктів не суперечив резолюціям ООН.

"Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатний допомогти реалізувати", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час свого візиту до України спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей провів зустріч із Володимиром Зеленським. Він заявив, що припинення війни вимагатиме від усіх сторін "зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів".