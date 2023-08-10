Война — день 533: ВСУ наступают на трех направлениях, а оккупанты продолжают терроризировать украинцев

Оперативно о главном 10 августа

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается, а боевые действия не стихают ни на день. Украинские войска продолжают наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а также в районе Сватова, в то время как россияне пытаются наносить удары в других местах. При этом стороны продолжают обмениваться ударами, оккупанты стреляют по мирным городам, а ВСУ лишают оккупантов возможности производить военную технику.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Тревога в Украине продолжается, а российские дроны сместились в сторону Черкасской и Полтавской областей

00:00 Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе БПЛА для жителей Полтавской, Сумской и Черниговской областей

О том, что происходило 7 августа, читайте в материале: Война — день 530: ВСУ замедлились под Бахмутом, а россияне продолжают обстрелы

Информацию за 8 августа смотрите по ссылке: Война — день 531: инициатива на фронте на стороне ВСУ, однако оккупанты продолжают бить по мирным городам

С данными за 9 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 532: Ставка Зеленского в специальном формате и успехи ВСУ