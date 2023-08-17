лукашенко назвав умову нападу Білорусі на Україну та НАТО: застосуємо весь арсенал без попередження

Білорусь розуміє, що сили непорівнянні, але все одно погрожує завдати удару

Білорусь миттєво та без попередження задіє весь арсенал зброї, включаючи ядерну зброю, у разі агресії з боку України чи таких країн НАТО як Польща, Литва чи Латвія.

Про це президент Білорусі олександр лукашенко заявив в інтерв’ю зрадниці Діані Панченко.

"Загроза може бути одна, — агресія проти нашої країни. Якщо буде агресія з боку України, Польщі, Литви, Латвії , — ми відповімо миттєво всім, що у нас є. А в нас дещо є. Удар буде неприйнятним. Ми не змагаємось із ними. Ми, звичайно, розуміємо, Польща, Литва, Латвія, за ними НАТО стоїть, сили непорівнянні. Але ми завдамо неприйнятного удару, і вони отримають неприйнятні втрати. Ось на чому базується наша концепція безпеки", — заявив лукашенко.

"Ядерна зброя не буде застосована, якщо проти нас не буде агресії. Якщо буде здійснено акт агресії, ми не чекатимемо, ми застосуємо весь арсенал нашої зброї для стримування. Білорусь не росія, щоб чекати і спостерігати, до Владивостока від Бреста далеко. Ми відповімо миттєво всім тим, що у нас є. Ядерну зброю ми застосуємо миттєво без попередження , і не лише ядерну зброю, у нас є ще дещо", — додав він.

Зауважимо, що Діана Панченко — колишня ведуча каналів медведчука, яка підозрюється в виправданні збройної агресії росії. В Україні на неї відкрито справу і їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці травня стало відомо, що росія та Білорусь підписали документ про розміщення ядерної зброї на території Білорусі.