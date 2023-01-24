Діана Панченко догралася. Після втечі до Донецька нею таки зайнялася СБУ

Панченко загрожує до 5 років позбавлення волі

Колишній ведучій телеканалів віктора медведчука Діані Панченко після того, як вона вирушила до окупованого Донецька, повідомили про підозру у виправданні збройної агресії росії проти України.

У прес-службі СБУ повідомили, що правоохоронці зібрали вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку. Там нагадали, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну Панченко підтримала загарбників та поїхала до тимчасово окупованого Донецька.

"Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду через маніпулятивні сюжети на користь країни-агресора. Для розгону деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні. Насамперед у своїх провокаційних "проектах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Також у СБУ зазначили, що Панченко є автором так званого "документального фільму", у якому вона виправдовує військові злочини росіян проти мирних жителів Маріуполя.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та розповсюдження, у тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдання збройної агресії російської федерації проти України)", — повідомляє СБУ.

Наразі правоохоронці продовжують комплексні заходи щодо притягнення Діани Панченко до відповідальності за злочини проти нашої країни. Згідно з ККУ, за вчинене журналістці загрожує до п’яти років ув’язнення або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без нього.

Нагадаємо, що розслідування у справі Панченко СБУ почала ще 23 грудня 2022 року. Це стало відомо з відповіді СБУ на звернення нардепа фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, яка поскаржилася на те, що Панченко порушує інтереси нацбезпеки України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна розширила список осіб, проти яких запроваджуються санкції. У списку також є і Діана Панченко.