Диана Панченко доигралась. После бегства в Донецк ею таки занялась СБУ

Панченко грозит до 5 лет лишения свободы

Бывшей ведущей телеканалов виктора медведчука Диане Панченко после того, как она отправилась в оккупированный Донецк, сообщили о подозрении в оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.

В пресс-службе СБУ сообщили, что правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку. Там напомнили, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Панченко поддержала захватчиков и уехала во временно оккупированный Донецк.

"Там она продолжила распространять вражескую пропаганду посредством манипулятивных сюжетов в пользу страны-агрессора. Для разгона деструктивного контента активно использует соцсети, в том числе запрещенные в Украине. Прежде всего, в своих провокационных "проектах" она поддерживает захват части восточных регионов нашего государства", — говорится в сообщении.

Также в СБУ отметили, что Панченко является автором так называемого "документального фильма", в котором она оправдывает военные преступления россиян против мирных жителей Мариуполя.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Диане Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины)", — сообщает СБУ.

В настоящий момент стражи порядка продолжают комплексные меры по привлечению Дианы Панченко к ответственности за преступления против нашей страны. Согласно УК, за содеянное журналистке грозит до пяти лет заключения или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что расследование по делу Панченко СБУ начала еще 23 декабря 2022 года. Это стало известно из ответа СБУ на обращение нардепа фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, который пожаловался на то, что Панченко нарушает интересы нацбезопасности Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина расширила список лиц, против которых вводятся санкции. В списке также есть и Диана Панченко.