Лукашенко збрехав? У ЗСУ зробили важливу заяву щодо ядерної зброї

Поки що складно сказати, наскільки реальна загроза використання ядерної зброї проти України

Незважаючи на заяви білоруського диктатора олександра лукашенка про те, що російська ядерна зброя вже почала прибувати на територію його країни, у ВСУ ці дані не підтверджують.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Я не можу підтвердити цю інформацію (щодо доставки першої партії ядерних зарядів у Білорусь — ред.). Для зберігання ядерних боєприпасів необхідно створити спеціальні умови, розгорнути базу для їх обслуговування. Це дуже складний технологічний процес. На сьогодні наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною", — зазначив він.

Військовий також зазначив, що важко сказати, наскільки реальною є загроза використання ядерної зброї проти України. У цьому контексті він звернув увагу: "Не треба забувати, що це війна з підступним противником, який не дотримується міжнародного права і готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що олександр лукашенко вже почав вдаватися до ядерного шантажу. Він також уже хоче не лише отримати російську ядерну зброю, а й персональну "червону кнопку".