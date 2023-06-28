"Мотлох на складі не потрібен": лукашенко захотів собі "ядерну кнопку"

Білорусь хоче мати можливість застосовувати ядерну зброю без дозволу кремля

Білоруський диктатор олександр лукашенко захотів не лише отримати російську ядерну зброю, а й персональну "червону кнопку".

Лукашенко під час зустрічі з журналістами заявив, що в Білорусі напрацьовують механізм застосування тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) у разі загрози.

"Мені що, мотлох потрібен на якомусь складі? Ну, хай би в росії там і лежала ця тактична зброя. Треба — ну, зайві там 500 кілометрів провеземо, застосуємо. Або літак злетить з росії", — сказав він.

За його словами, зараз у країні розробляють механізм застосування зброї масової поразки у разі, якщо вона зазнає нападу. При цьому диктатор зазначив, що напад на Білорусь розцінюватиметься як напад на "союзну державу" з росією.

"Це наша зброя, і ми її використовуватимемо", — сказав він.

Крім того, лукашенко відповів на слова Москви про те, що лише росія матиме право використовувати ТЯЗ. За його словами, якщо розпочнеться війна, то часу на обговорення із кремлем може вже й не бути.

Як повідомлялося раніше, лукашенко напередодні похвалився тим, що йому подарували ядерну бомбу, хоча й не справжню, а лише макет.