Радянський чемпіон порівняв себе зі Сталіним і пригрозив Заходу кулаком Лукашенка

У рф образилися на Захід через дискваліфікацію російського хокеїста

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов висловився на тему дискваліфікації російського хокеїста Івана Федотова, якого покарала Міжнародна федерація хокею (IIHF) за незаконний перехід у російський ЦСКА.

Відповідний коментар Тихонова доступний на "Матч ТВ". Радянський чемпіон вважає, що проти рф та Білорусі йде тиск у світовому спорті. Тихонов вважає, що росії необхідно разом із країнами СНД створити свою лігу, яка не залежатиме від IIHF, таким чином російський хокей позбавиться впливу Заходу. Крім того, колишній біатлоніст порівняв себе зі Сталіним, а також пригрозив цивілізованим країнам кулаком самопроголошеного президента РБ олександра лукашенка.

"Я був вісім років першим віцепрезидентом Міжнародної федерації біатлону. Коли я заходив до зали, де засідав виконком, вони всі вставали. Як при Сталіні!

Так і у справі Федотова треба боротися за своїх. Ми дві союзні держави! Нас нікому не поставити навколішки. Як каже олександр лукашенко, не надумайте нам погрожувати пальцем. У відповідь отримайте кулак. З ними можна лише так”, – заявив Тихонов.

Нагадаємо, IIHF оголосила, що контракт росіянина з командою НХЛ "Філадельфією" дійсний у наступному сезоні, а угода з ЦСКА є порушенням трансферних правил. Воротареві виписали бан на 4 місяці, а також покарали російський клуб, наклавши заборону на міжнародні трансфери.

Зазначимо, у 2022 році Іван вирішив залишити ЦСКА і підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія", проте не встиг виїхати до США і був затриманий у Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Після служби в армії рф воротар підписав незаконну угоду з ЦСКА.