"Де Україна?" У рф істерять через скандал у хокеї

У росії розуміють, що на них чекає покарання у світовому хокеї

Російський хокей перебуває під загрозою виключення з Міжнародної федерації хокею (IIHF) після того, як організація поставила крапку у справі хокеїста Івана Федотова.

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею у складі збірної СРСР Олександр Кожевніков образив главу IIHF Люка Тардіфа, передає vseprosport.ru. Річ у тому, що IIHF визнала трансфер Федотова в ЦСКА незаконним, а російський клуб планує проігнорувати рішення світової федерації та заграти хокеїста у чемпіонаті росії (КХЛ). У цьому випадку росію можуть викинути зі світового хокею (на цей час усі російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну). Кожевніков вважає, що Тардіфом керує Захід. Крім того, радянський чемпіон у своїй заяві примудрився приплести й Україну, натякаючи на слабкий рівень наших хокеїстів.

"Що буде, якщо нас виключать з IIHF? Ну, ви не знаєте, рік-два, і цієї федерації не буде. Вони нас обклали якимись законами, всі стрибають під одну дудку, і ми повинні щось робити.

У нас СВО в Україні. Де збірна України з хокею? У якій лізі вона грає? У п’ятій? Десятій? Чи у Бангкоку десь сидять?

Починається якась нісенітниця, метушня у цього гр**баного Тардіфа, г**ди цієї, починається, природно, не його, але він суто політична повія. Він співає під ці дудки, рішень своїх не приймає ніколи", — заявив Кожевніков.

Додамо, що збірна України з хокею виступає у третьому за силою дивізіоні ЧС. Команди рф та Білорусі відсторонені від змагань.

Нагадаємо, IIHF оголосила, що контракт росіянина з "Філадельфією" в НХЛ є дійсним на сезон-2023/24, а угода з ЦСКА є порушенням трансферного регламенту організації. Воротареві виписали бан на 4 місяці, а також покарали російський клуб, наклавши заборону на трансфери.

Зазначимо, 2022 року Іван вирішив залишити ЦСКА і підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія", проте не встиг виїхати до США і був затриманий у Санкт-Петербурзі за підозрою в ухиленні від служби в армії. Після служби в армії рф воротар підписав незаконний контракт із ЦСКА.