"Где Украина?" В рф истерят из-за скандала в хоккее

В рф осознают, что их ждет наказание в мировом хоккее

Российский хоккей находится под угрозой исключения из Международной федерации хоккея (IIHF) после того, как организация поставила точку в деле хоккеиста Ивана Федотова.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников оскорбил главу IIHF Люка Тардифа, передает vseprosport.ru. Дело в том, что IIHF признала трансфер Федотова в ЦСКА незаконным, а российский клуб планирует проигнорировать решение мировой федерации и задействовать хоккеиста в чемпионате рф (КХЛ). В этом случае россию могут выкинуть из мирового хоккея (на данный момент все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину). Кожевников считает, что Тардифом управляет Запад. Кроме того, советский чемпион в своем заявлении умудрился приплести и Украину, намекая на слабый уровень наших хоккеистов.

"Что будет, если нас исключат из IIHF? Ну, вы не знаете, годик-два, и этой федерации не будет. Они нас обложили какими-то законами, все прыгают под одну дудку, и мы должны что-то делать.

У нас СВО в Украине. Где сборная Украины по хоккею? В какой она лиге играет? В пятой? Десятой? Или в Бангкоке где-то сидят?

Начинается какая-то ерунда, возня у этого гр*баного Тардифа, г**ды этой, начинается, естественно, не его, но он чисто политическая проститутка. Он поет под эти дудки, решений своих не принимает никогда", — заявил Кожевников.

Добавим, что сборная Украины по хоккею выступает в третьем по силе дивизионе ЧМ. Команды рф и Беларусь отстранены от соревнований.

Напомним, IIHF объявила, что контракт россиянина с "Филадельфией" в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента организации. Вратарю выписали бан на 4 месяца, а также наказали российский клуб, наложив запрет на трансферы.

Отметим, в 2022 году Иван решил покинуть ЦСКА и подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия", однако не успел выехать в США и был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После службы в армии рф вратарь подписал незаконный контракт с ЦСКА.