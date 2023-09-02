Российский клуб незаконно подписал и заиграл хоккеиста, у которого был действующий контракт с клубом НХЛ

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея рф (ФХР) на 5 тысяч франков за участие вратаря Ивана Федотова в матче КХЛ. Накануне IIHF признала трансфер хоккеиста в ЦСКА незаконным.

Соответствующее заявление доступно на официальном сайте IIHF. Организация пригрозила российскому хоккею другими санкциями, если игрок продолжит выступать.

"Поскольку ЦСКА и Федерация хоккея россии разрешили Ивану Федотову играть без действительного трансфера, как того требует раздел II статьи 3.5 Международного трансферного регламента, IIHF наложит штраф в размере 5000 швейцарских франков на Федерацию хоккея россии за разрешение хоккеисту играть без трансфера.

Если Федотов продолжит играть без действительного трансфера, IIHF передаст дело в Дисциплинарный совет IIHF, который будет иметь право применить дополнительные санкции к соответствующим вовлеченным сторонам, включая Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея россии", – говорится в заявлении IIHF.

Напомним, в 2022 году Иван решил покинуть ЦСКА и подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия", однако не успел выехать в США и был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Федотова показательно отправили служить, а "Филадельфия" приостановила контракт с россиянином.

После того как Иван "отдал долг родине" он неожиданно подписал незаконный контракт с ЦСКА, который фактически взял Ивана в рабство.