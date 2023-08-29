Спортсмен променял клюшку на автомат

Бывший вратарь российских хоккейных клубов "Спутник" и "Торос" Артем Гвоздик погиб, воюя против Украины. Ранее свою смерть на чужой земле нашел пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов, который воевал в рядах ЧВК "Вагнера".

О смерти Артема сообщает Р-Спорт. Гвоздик играл во втором по силе хоккейном дивизионе рф ВХЛ (Всероссийская хоккейная лига).

На этом уровне он провел 13 матчей. Также Артем выступал за "Брянск", "Тамбов", "Сокол" Новочебоксарск и "Славутич". Сообщается, что хоккеист-оккупант погиб на Запорожском направлении 23 августа. Воевал спортсмен-захватчик в составе штурмового подразделения ВДВ. Оккупанту было 35 лет.

Напомним, ВСУ уничтожили известного российского хоккеиста-захватчика, который решил не прятаться от частичной мобилизации. Мать спортсмена уговаривала его не идти в армию, но он не послушал.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали на фронте футбольного арбитра из рф, променявшего свисток на автомат. Кроме того, в Украине нашел свою смерть захватчик-футболист "Рубина".