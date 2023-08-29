ЗСУ ліквідували на фронті російського хокеїста-штурмовика

Спортсмен проміняв ключку на автомат

Колишній воротар російських хокейних клубів "Супутник" та "Торос" Артем Гвоздик загинув, воюючи проти України. Раніше свою смерть на чужій землі знайшов п’ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу Максим Бархатов, який воював у лавах ПВК "Вагнера".

Про смерть Артема повідомляє Р-Спорт. Гвоздик грав у другому за силою хокейному дивізіоні росії ВХЛ (Всеросійська хокейна ліга).

На цьому рівні він провів 13 матчів. Також Артем виступав за "Брянськ", "Тамбов", "Сокіл" Новочебоксарськ та "Славутич". Повідомляється, що хокеїст-окупант загинув на Запорізькому напрямку 23 серпня. Воював спортсмен-загарбник у складі штурмового підрозділу ПДВ. Окупантові було 35 років.

Нагадаємо, ЗСУ знищили відомого російського хокеїста-загарбника, який вирішив не ховатись від часткової мобілізації. Мати спортсмена вмовляла його не йти в армію, але він не послухався.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували на фронті футбольного арбітра з рф, який проміняв свисток на автомат. Крім того, в Україні знайшов свою смерть загарбник-футболіст "Рубіна".