Российский хоккейный клуб провел позорную акцию в поддержку войны

Хоккейный клуб ЦСКА вышел на раскатку в форме с буквой Z (символом полномасштабного вторжения рф в Украину). Накануне Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА за незаконный трансфер вратаря Ивана Федотова, который подписал контракт с командой НХЛ.

Соответствующие снимки российский клуб разместил на своей странице в Telegram. Кроме того, на форме ЦСКА заметили элементы эмблемы батальона "Эспаньола".

"Эспаньола" – российское фанатское подразделение, которое было сформировано на Донбассе осенью 2022 года. Видео с раскаткой Федотова, на спине которого можно увидеть надпись "Эспаньола", разместил на своем telegram-канале Дмитрий Лукашов.

В сети раскритиковали ЦСКА за акцию в поддержку войны. Некоторые болельщики отвернулись от клуба после этого. Один из пользователей пошутил, что в следующий раз хоккеисты выйдут на лед с кувалдой (символ ЧВК Вагнера).

Ранее сообщалось, что защитники Украины отбили мощную контратаку российских захватчиков под Бахмутом (Донецкая область). Позиции украинских бойцов безуспешно атаковала группа футбольных ультрас из батальона Española. К слову, недавно в ряды этого подразделения вступил бывший защитник сборной россии по футболу Андрей Соломатин.