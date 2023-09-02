"Потім із кувалдою вийдуть?": російський клуб підтримав війну в Україні, наліпивши Z на форму (відео)

Російський хокейний клуб провів ганебну акцію на підтримку війни

Хокейний клуб ЦСКА вийшов на розкатку у формі з буквою Z (символом повномасштабного вторгнення рф в Україну). Напередодні Міжнародна федерація хокею (IIHF) покарала ЦСКА за незаконний трансфер воротаря Івана Федотова, який підписав контракт із командою НХЛ.

Відповідні знімки російський клуб розмістив на своїй сторінці в Telegram. Крім того, на формі ЦСКА помітили елементи емблеми батальйону "Еспаньйола".

"Еспаньола" – російський фанатський підрозділ, який був сформований на Донбасі восени 2022 року. Відео із розкаткою Федотова, на спині якого можна побачити напис "Еспаньола", розмістив на своєму telegram-каналі Дмитро Лукашов.

У мережі розкритикували ЦСКА за акцію на підтримку війни. Деякі вболівальники відвернулися від клубу після цього. Один із користувачів пожартував, що наступного разу хокеїсти вийдуть на лід із кувалдою (символ ПВК Вагнера).

Раніше повідомлялося, що захисники України відбили потужну контратаку російських загарбників під Бахмутом (Донецька область). Позиції українських бійців без успіху атакувала група футбольних ультрас із батальйону Española. До речі, нещодавно до лав цього підрозділу вступив колишній захисник збірної рф з футболу Андрій Соломатін.