ЗСУ знищили роту "фанатського спецназу" під Бахмутом

Російських ультрас прикривали досить сучасні танки

Захисники України відбили сильну контратаку російських окупантів під Бахмутом (Донецька область). Позиції українських бійців без успіху атакувала група футбольних ультрас із батальйону Española, куди нещодавно вступив колишній захисник збірної росії з футболу та київської "Оболоні" Андрій Соломатін.

Про це повідомив пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону. За його словами, було знищено цілу роту "фанатського спецназу", а також кілька танків Т-90М.

"Загалом ініціатива на нашій стороні. Була досить потужна контратака рф на звільнені території. Ми її відбили, щобільше, ми знищили три танки Т-90М, а це рідко у нас буває, тому що в більшості вони піхотою намагаються штурмувати. Знищили роту піхоти, причому це був такий "фанатський спецназ" – "Еспаньола" – це фанати ЦСКА, як я розумію", – додав офіцер.

Нагадаємо, Соломатін запропонував повернути у рф смертну кару, щоб заткнути коміка Максима Галкіна, який публічно виступив проти війни в Україні.

Раніше повідомлялося, що ультрас "Зеніту" зганьбилися, провівши акцію на підтримку війни в Україні.