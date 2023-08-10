Футбольний суддя поміняв свисток на автомат і пішов воювати проти України

Російський окупант, футбольний суддя із Криму Костянтин Попов знайшов свою смерть в Україні. Раніше захисники України ліквідували на фронті п’ятиразового чемпіона світу з паверліфтингу Максима Бархатова, який воював проти України у складі ПВК "Вагнера".

Про смерть Попова повідомляє telegram-канал tvcrimea24. За інформацією джерела, рефері загинув у зоні так званої "СВО" на Донецькому напрямку.

Повідомляється, що футбольний арбітр-загарбник підірвався на міні під час виконання бойового завдання. До речі, разом із ним підірвалися ще кілька російських солдатів. 25-річний Попов в армії російських окупантів був контрактником, нещодавно у нього народився первісток.

"Костя тиждень боровся за життя у шпиталі, але, на жаль, не зміг одужати", — повідомив так званий керівник суддівсько-інспекторського комітету в Криму, зрадник України Юрій Вакс, який до 2017 року працював арбітром в Україні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували на фронті футбольного арбітра з рф, який також проміняв свисток на автомат. Крім того, в Україні знайшов свою смерть загарбник-футболіст "Рубіна".