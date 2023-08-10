Футбольный судья поменял свисток на автомат и пошел воевать против Украины

Российский оккупант, футбольный судья из Крыма Константин Попов нашел свою смерть в Украине. Ранее защитники Украины ликвидировали на фронте пятикратного чемпиона мира по пауэрлифтингу Максима Бархатова, который воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнера".

О смерти Попова сообщает telegram-канал tvcrimea24. По информации источника, рефери погиб в зоне так называемой "СВО" на Донецком направлении.

Сообщается, что футбольный арбитр-захватчик подорвался на мине при выполнении боевой задачи. К слову, вместе с ним подорвались еще несколько российских солдат. 25-летний Попов в армии российских оккупантов был контрактником, недавно у него родился первенец.

"Костя неделю боролся за жизнь в госпитале, но, к сожалению, не смог поправиться", — сообщил так называемый руководитель судейско-инспекторского комитета в Крыму, предатель Украины Юрий Вакс, который до 2017 года работал арбитром в Украине.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали на фронте футбольного арбитра из рф, променявшего свисток на автомат. Кроме того, в Украине нашел свою смерть захватчик-футболист "Рубина".