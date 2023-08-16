ВСУ уничтожили роту "фанатского спецназа" под Бахмутом

Российских ультрас прикрывали достаточно современные танки

Защитники Украины отбили мощную контратаку российских оккупантов под Бахмутом (Донецкая область). Позиции украинских бойцов безуспешно атаковала группа футбольных ультрас из батальона Española, куда недавно вступил бывший защитник сборной россии по футболу и киевской "Оболони" Андрей Соломатин.

Об этом сообщил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона. По его словам, была уничтожена целая рота "фанатского спецназа", а также несколько танков Т-90М.

"В целом инициатива на нашей стороне. Была достаточно мощная контратака рф на освобожденные территории. Мы ее отбили, более того, мы уничтожили три танка Т-90М, а это редко у нас бывает, потому что в большинстве они пехотой пытаются штурмовать. Уничтожили роту пехоты, причем это был такой "фанатский спецназ" – "Эспаньола" – это фанаты ЦСКА, как я понимаю", – добавил офицер.

Напомним, Соломатин предложил вернуть в рф смертную казнь, чтобы заткнуть комика Максима Галкина, который публично выступил против войны в Украине.

Ранее сообщалось, что ультрас "Зенита" опозорились, проведя акцию в поддержку войны в Украине.