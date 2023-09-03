Друг Украины пристыдил свою страну за допуск российских футболистов

Хоккейный "Доминатор" не понимает, почему чешский власти продолжают пускать представителей стран-агрессоров на соревнования

Легенда НХЛ, бывший чешский хоккеист Доминик Гашек прокомментировал выдачу виз в Чехию российским игрокам ФК "Тобол" (Казахстан). Накануне Доминик обратился к чешским спортсмена, выступающим в рф.

Соответствующий комментарий Гашека приводит irozhlas. Доминик считает, что власти Чехии не должны были пускать российских футболистов "Тобола" на матч раунда плей-офф Лиги конференций против "Виктории Пльзень" (3:0 в пользу чехов). Гашек уверен, что граждане рф в первую очередь представляют свою страну и только потом — казахстанский клуб.

"Я не думаю, что это правильно в принципе. Каждый гражданин рф является представителем своей страны и ее действий. И поэтому выступавшие здесь российские спортсмены олицетворяли действия россии.

Необходимо признать это и заранее устанавливать правила, либо заранее договариваться с ФИФА, а затем уже делать выводы. Война продолжается уже 555 дней, а у нас до сих пор нет четких правил", — заявил Гашек.

Отметим, российские футболисты "Тобола" Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусы Павел Забелин и Евгений Кресик (фитнес-тренер) не лучили разрешение на въезд в Чехию, однако визы им все-таки дали после вмешательства премьер-министра Чехии.

Напомним, Гашек получил награду "Друг Украины" за поддержку нашей страны после начала полномасштабного вторжения рф. Накануне он обратился к украинцам, призвав гнать назад российское д**ьмо.

Ранее Гашек упрекнул НХЛ за отсутствие санкций против рф.