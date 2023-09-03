Французький футболіст втік із рф

Втеча спортсменів із росії триває

Французький нападник "Локомотива" (Москва) Вільсон Ізідор без дозволу клубу виїхав з росії й пройшов медогляд в іншій команді. Напередодні з рф втік норвезький футболіст.

Про це "Матч ТВ" повідомила пресслужба "Локомотива". За інформацією джерела, гравець уже пройшов медогляд в іншій команді й хоче провернути трансфер без згоди московського клубу. У "Локомотиві" вважають, що Ізідор є їхнім гравцем, а ось сам футболіст хоче залишитися в Європі.

"Ближче до закриття трансферного вікна футболіст без погодження з керівництвом "Локомотива" залишив територію російської федерації та поїхав до Франції, де без повідомлення клубу самостійно пройшов медогляд в одній із команд.

"Локомотив" у період до закриття трансферного вікна у Франції не отримав пропозицій, які влаштовували обидві сторони, і закликав Вільсона Ізідора повернутися у Москву. Однак футболіст через свого агента висловив бажання залишитися в Європі й не повертатися до росії та клубу", — повідомили в "Локомотиві".

Зазначимо, 23-річний француз підписав угоду із "Локомотивом" до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні форвард провів шість матчів у всіх турнірах, забив два м’ячі та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, росія оголосила в розшук бразильського футболіста "Зеніту", який втік до Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що фанати "Зеніту" зганьбилися, провівши акцію на підтримку війни в Україні.