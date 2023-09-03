Французский футболист сбежал из рф

Побег спортсменов из россии продолжается

Французский нападающий "Локомотива" (Москва) Вильсон Изидор без разрешения клуба уехал из рф и прошел медосмотр в другой команде. Накануне из рф сбежал норвежский футболист.

Об этом "Матч ТВ" сообщила пресс-служба "Локомотива". По информации источника, игрок уже прошел медосмотр в другой команде и хочет провернуть трансфер без согласия московского клуба. В "Локомотиве" считают, что Изидор является их игроком, а вот сам футболист хочет остаться в Европе.

"Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования с руководством "Локомотива" покинул территорию российской федерации и уехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

"Локомотив" в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали обе стороны, и призвал Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в россию и в клуб", — сообщили в "Локомотиве".

Отметим, 23-летний француз подписал соглашение с "Локомотивом" до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне форвард провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, рф объявила в розыск бразильского футболиста "Зенита", который сбежал в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что фанаты "Зенита" опозорились, проведя акцию в поддержку войны в Украине.