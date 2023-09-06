Украина - Англия: где и когда смотреть матч отбора Евро-2024

"Домашнюю" игру украинцы проведут в Польше

В субботу, 9 сентября, сборная Украины проведет свой четвертый матч в квалификации на чемпионат Европы-2023 и второй против команды Англии. Команды уже встречались между собой в отборе, тогда англичане без шансов разбили Сине-желтых. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.

В прямом эфире по ТВ в Украине матч национальной команды против англичан покажут местные каналы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" і т.д.). В сети игра будет доступна для просмотра на медиа-платформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинцы примут англичан во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арене", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени. Примечательно, что именно на этом стадионе Александр Усик нокаутировал Даниеля Дюбуа 26 августа.

Отметим, после первого матча с Англией у сборной Украины сменился тренер — место Руслана Ротаня занял Сергей Ребров. Сине-желтые под руководством Реброва добыли победы над Северной Македонией (3:2) и над национальной командой "Мальты" (1:0). С турнирными раскладами нашей команды в отборе Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".