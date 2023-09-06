Україна — Англія: де і коли дивитись матч відбору Євро-2024

"Домашню" гру українці проведуть у Польщі

У суботу, 9 вересня, збірна України проведе свій четвертий матч у кваліфікації на чемпіонат Європи-2023 і другий проти команди Англії. Команди вже зустрічалися між собою у відборі, тоді англійці без шансів розбили Синьо-жовтих. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Англія.

У прямому ефірі по ТБ в Україні матч національної команди проти англійців покажуть місцеві канали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). У мережі гра буде доступна для перегляду на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Українці приймуть англійців у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинські Арені", початок зустрічі — о 19:00 за київським часом. Цікаво, що саме на цьому стадіоні Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа 26 серпня.

Зазначимо, після першого матчу з Англією у збірної України змінився тренер – місце Руслана Ротаня посів Сергій Ребров. Синьо-жовті під керівництвом Реброва здобули перемоги над Північною Македонією (3:2) та над національною командою "Мальти" (1:0). З турнірними розкладами нашої команди у відборі Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".