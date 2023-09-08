Україна — Англія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Велика гра пройде у Польщі

У суботу, 9 вересня, збірна України зіграє матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти команди Англії.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Матч Україна — Англія відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинські Арена". Примітно, що 2 тижні тому тут свій бій провів український боксер Олександр Усик, який нокаутував Даніеля Дюбуа. У цій статті ближче до початку поєдинку стануть відомими стартові склади команд.

Зазначимо, що англійці лідирують у групі С, українці поки що йдуть другими, щоправда, італійці мають гру в запасі.

Турнірне становище команд у групі С відбору на Євро-2024

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру Україна — Англія у прямому ефірі, а також розповідав про букмекерські розклади перед матчем.

Нагадаємо, збірна України невдало стартувала у відборі на ЧЄ-2024, програвши на виїзді англійцям (0:2). Потім Синьо-жовті вже під керівництвом Сергія Реброва здобули перемоги над Північною Македонією (3:2) та над національною командою "Мальти" (1:0).

До речі, у наступній грі Синьо-жовті зустрінуться у гостях з Італією (12.09). З розкладом матчів нашої команди у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".