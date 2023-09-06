Легенда "Динамо" перейшов у скромний європейський клуб

Футболіст збірної України продовжить кар’єру у Хорватії

Півзахисник "Динамо" та збірної України Денис Гармаш перейшов у хорватський "Осієк". Напередодні з київського клубу пішов капітан команди Сергій Сидорчук.

Про перехід Гармаша повідомила пресслужба хорватського клубу на своєму офіційному сайті. 33-річний український півзахисник прийшов до "Осієка" безкоштовно на правах вільного агента і підписав контракт із клубом на рік з можливістю продовження угоди ще на один сезон. Цікаво, що нинішній наставник "Осієка" Степан Томас працював із українцем у турецькому "Різеспорі".

Додамо, що спортивний директор "Осієка" Івіца Кулешевич назвав Дениса "легендою Динамо". До речі, Гармаш провів за киян 359 матчів, у яких забив 54 голи та віддав 45 результативних передач.

"Ми щасливі й задоволені, що вдалося залучити гравця такого рівня як Денис. Йдеться про легенду київського "Динамо", гравця з багатим досвідом, який у своїй кар’єрі грав важливі матчі та вигравав трофеї.

Ми впевнені, що він покращить нашу гру, ще більше покращить якість команди й стане посиленням на полі та поза ним. Я бажаю йому успіхів у виступах за наш клуб”, – сказав Кулешевич.

"Динамо" попрощалося з Гармашем

Раніше "Динамо" відправило ямайського вінгера у чемпіонат Азербайджану.

Нагадаємо, київський клуб провалив єврокампанію, програвши "Бешикташу" у вирішальному раунді відбору Ліги конференцій.