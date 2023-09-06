Легенда "Динамо" перешел в скромный европейский клуб

Футболист сборной Украины продолжит карьеру в Хорватии

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш перешел в хорватский "Осиек". Накануне из киевского клуба ушел капитан команды Сергей Сидорчук.

О переходе Гармаша сообщила пресс-служба хорватского клуба на своем официальном сайте. 33-летний украинский полузащитник пришел в "Осиек" бесплатно на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на год с возможностью продления сделки еще на один сезон. Интересно, что нынешний наставник "Осиека" Степан Томас работал с украинцем в турецком "Ризеспоре".

Добавим, что спортивный директор "Осиека" Ивица Кулешевич назвал Дениса "легендой Динамо". К слову, Гармаш провел за киевлян 359 матчей, в которых забил 54 гола и отдал 45 результативных передач.

"Мы счастливы и довольны, что удалось привлечь игрока такого уровня как Денис. Речь идет о легенде киевского "Динамо", игроке с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи.

Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше улучшит качество команды и станет усилением на поле и вне его. Я желаю ему успехов в выступлениях за наш клуб", – сказал Кулешевич.

"Динамо" попрощалось с Гармашем

Ранее "Динамо" отправило ямайского вингера в чемпионат Азербайджана.

Напомним, киевский клуб провалил еврокампанию, проиграв "Бешикташу" в решающем раунде отбора Лиги конференций.