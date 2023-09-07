Україна — Англія: прогноз букмекерів засмучує

Національна команда намагається пробитися на Євро-2024 через відбірний турнір

У суботу, 9 вересня, збірна України продовжить свій шлях у відборі на чемпіонат Європи-2024 "домашнім" матчем проти команди Англії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Англія.

На думку букмекерів, англійці є однозначними фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet.

На успіх української збірної можна зробити ставку із коефіцієнтом 7,50-,8,50. Водночас нічия та перемога англійців ймовірніші — коефіцієнти 4,40–4,60 та 1,40–1,47 відповідно. Аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги Синьо-жовтих у 12%, а "Трьох левів" у 68%.

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧЄ-2024 Україна — Англія:

Favbet: (перемога України 8,20 — нічия 4,60 — перемога Англії 1,47)

William Hill: (8,50 — 4,40 — 1,40)

Bwin: (7,50 — 4,60 — 1,42)

Матч Україна — Англія пройде у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинські Арені". Напередодні "Телеграф" розповідав, де подивитись гру у прямому ефірі.

Нагадаємо, збірна України невдало стартувала у відборі на ЧЄ-2024, програвши на виїзді англійцям (0:2). Потім Синьо-жовті вже під керівництвом Сергія Реброва здобули перемоги над Північною Македонією (3:2) та над національною командою "Мальти" (1:0). З турнірними розкладами нашої команди у відборі на Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".