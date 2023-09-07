Украина - Англия: прогноз букмекеров удручает

Национальная команда пытается пробиться на Евро-2024 через отборочный турнир

В субботу, 9 сентября, сборная Украины продолжит свой путь в отборе на чемпионат Европы-2024 "домашним" матчем против команды Англии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.

По мнению букмекеров, англичане являются однозначными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

На успех украинской сборной можно сделать ставку с коэффициентом 7,50-,8,50. В то же время ничья и победа англичан более вероятны — коэффициенты 4,40-4,60 и 1,40-1,47 соответственно. Аналитики Favbet оценили вероятность победы Сине-желтых в 12%, а "Трех львов" в 68%.

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧЕ-2024 Украина — Англия:

Favbet: (победа Украины 8,20 — ничья 4,60 — победа Англии 1,47)

William Hill: (8,50 — 4,40 — 1,40)

Bwin: (7,50 — 4,60 — 1,42)

Матч Украина — Англия пройдет во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арене". Накануне "Телеграф" рассказывал, где посмотреть игру в прямом эфире.

Напомним, сборная Украины неудачно стартовала в отборе на ЧЕ-2024, проиграв на выезде англичанам (0:2). Затем Сине-желтые уже под руководством Сергея Реброва добыли победы над Северной Македонией (3:2) и над национальной командой "Мальты" (1:0). С турнирными раскладами нашей команды в отборе на Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".