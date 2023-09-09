Сборная Украины сенсационно отобрала очки у Англии в отборе на Евро-2024 (видео)

Украинцы дали бой звездным английским футболистам

В субботу, 9 сентября, сборная Украины провела матч квалификации на чемпионат Европы-2024 против команды Англии.

Встреча, проходившая во Вроцлаве (Польша) на стадионе "Тарчиньски Арена", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Гости начали игру с тотального контроля мяча, однако плотная защита украинцев справилась со стартовым давлением Трех Львов. "Хозяева" на это ответили контрвыпадами, один из которых увенчался успехом. На 26-й минуте Конопля промчался по правому флангу и исполнил прострел, который в касание замкнул Александр Зинченко. Спустя 15 минут англичане отыгрались. Кейн выдал феноменальный пас, а Кайл Уокер из убойной позиции переиграл Бущана в ближнем бою.

Во втором тайме на поле была фактически одна команда — англичане полностью взяли мяч под свой контроль и засыпали ворота Бущана огромным числом атак. Сака имел два убойных момента. Сначала англичанин пальнул в перекладину, а затем в руку Кривцову. К счастью, рефери не поставил пенальти в ворота "хозяев". В итоге встреча завершилась вничью.

Украина – Англия – 1:1

Голы: Зинченко (26) – Уокер (41)

Предупреждения: Степаненко (22), Яремчук (43) – Мэддисон (35), Магуайр (86)

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко (Кривцов, 46), Забарный, Конопля, Степаненко, Судаков (Сидорчук, 65), Зинченко (Буяльский, 76), Мудрик (Назарина, 90), Цыганков, Яремчук (Довбик, 65).

Англия: Пикфорд, Уокер, Чилвелл, Райс, Гуэхи, Магуайр, Сака (Галлахер, 87), Хендерсон, Кейн, Беллингем (Рашфорд, 66), Мэддисон (Фоден, 66).

Статистика матча Украина - Англия

Полный видеообзор матча Украина — Англия:

Турнирное положение команд в группе С отбора на Евро-2024

Напомним, сборная Украины под руководством Руслана Ротаня начала отбор на ЧЕ-2024 гостевым поражением в Англии (0:2). Затем Сине-желтые, которых возглавил Сергей Ребров, победили Северную Македонию (3:2) и национальную команду "Мальты" (1:0).

Добавим, в следующей игре отбора Евро-2024 украинцы встретятся в гостях с Италией. С расписанием матчей нашей команды в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".