Збірна України сенсаційно відібрала очки у Англії у відборі на Євро-2024 (відео)

Українці дали бій зірковим англійським футболістам

У суботу 9 вересня збірна України провела матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти команди Англії.

Зустріч, що проходила у Вроцлаві (Польща) на стадіоні "Тарчинські Арена", завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Гості розпочали гру з тотального контролю м’яча, проте щільний захист українців упорався зі стартовим тиском Трьох Львів. "Господарі" на це відповіли контрвипадами, один з яких увінчався успіхом. На 26-й хвилині Конопля промчав правим флангом і виконав простріл, який в дотик замкнув Олександр Зінченко. Через 15 хвилин англійці відігралися. Кейн видав феноменальний пас, а Кайл Вокер із вбивчої позиції переграв Бущана у ближньому бою.

У другому таймі на полі була фактично одна команда — англійці повністю взяли м’яч під свій контроль і засипали ворота Бущана великою кількістю атак. Сака мав два вбивчі моменти. Спочатку англієць пальнув у перекладину, а потім у руку Кривцову. На щастя, рефері не назначив пенальті у ворота "господарів". У результаті зустріч завершилася внічию.

Україна – Англія – 1:1

Голи: Зінченко (26) – Вокер (41)

Попередження: Степаненко (22), Яремчук (43) – Меддісон (35), Магуайр (86)

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко (Кривцов, 46), Забарний, Конопля, Степаненко, Судаков (Сидорчук, 65), Зінченко (Буяльський, 76), Мудрик (Назарина, 90), Циганков, Яремчук (Довбик, 65).

Англія: Пікфорд, Вокер, Чілвелл, Райс, Гуехі, Магуайр, Сака (Галлахер, 87), Хендерсон, Кейн, Беллінгем (Рашфорд, 66), Меддісон (Фоден, 66).

Статистика матчу Україна – Англія

Повний відеоогляд матчу Україна – Англія:

Турнірне становище команд у групі С відбору на Євро-2024

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Руслана Ротаня розпочала відбір на ЧЄ-2024 гостьовою поразкою в Англії (0:2). Потім Синьо-жовті, яких очолив Сергій Ребров, перемогли Північну Македонію (3:2) та національну команду "Мальти" (1:0).

Додамо, в наступній грі відбору Євро-2024 українці зустрінуться в гостях з Італією. З розкладом матчів нашої команди у 2023 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".