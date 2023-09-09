"Это Англия отобрала у нас очки": в сети по-разному оценили неожиданный результат сборной Украины

Украинцы вели в счете, но пропустили досадный мяч

Сборная Украины по футболу сыграла вничью со сборной Англии в матче отборочного цикла ЧЕ-2024. Встреча завершилась со счетом 1:1.

По словам футбольного журналиста Игоря Бурбаса, игра нашей команды под руководством Сергея Реброва преобразилась.При этом он признался, что не радуется ничейному результату пусть и с таким грозным соперником.

"Нет бесполезного контроля ради контроля, чувствуется в команде уверенность. Это следствие хорошей осведомленности соперника. Каждый на поле знает, что и когда ему делать.

Ничьей с Англией я лично не радуюсь, по ощущениям реально хотелось и могли сделать больше. Но дальше будет", — написал он.

В то же время в комментариях в социальных сетях мнения болельщиков разделились. Большая часть футбольных фанатов осталась довольна игрой и результатом, однако нашлись и те, кто считает, что игра сборной Украины выглядит слабой.

Напомним, что после четырех туров наша сборная набрала семь баллов и занимает второе место в группе. У англичан первая строчка и после пяти матчей в их активе 13 очков.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто исполнил гимн Украины перед матчем с Англией.