"Это Англия отобрала у нас очки": в сети по-разному оценили неожиданный результат сборной Украины
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Украинцы вели в счете, но пропустили досадный мяч
Сборная Украины по футболу сыграла вничью со сборной Англии в матче отборочного цикла ЧЕ-2024. Встреча завершилась со счетом 1:1.
По словам футбольного журналиста Игоря Бурбаса, игра нашей команды под руководством Сергея Реброва преобразилась.При этом он признался, что не радуется ничейному результату пусть и с таким грозным соперником.
"Нет бесполезного контроля ради контроля, чувствуется в команде уверенность. Это следствие хорошей осведомленности соперника. Каждый на поле знает, что и когда ему делать.
Ничьей с Англией я лично не радуюсь, по ощущениям реально хотелось и могли сделать больше. Но дальше будет", — написал он.
В то же время в комментариях в социальных сетях мнения болельщиков разделились. Большая часть футбольных фанатов осталась довольна игрой и результатом, однако нашлись и те, кто считает, что игра сборной Украины выглядит слабой.
Напомним, что после четырех туров наша сборная набрала семь баллов и занимает второе место в группе. У англичан первая строчка и после пяти матчей в их активе 13 очков.
Ранее "Телеграф" писал о том, кто исполнил гимн Украины перед матчем с Англией.