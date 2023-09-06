Укр

"Могут, если захотят": сборная Украины на характере вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Украинская команда проиграла три матча из пяти
Украинская команда проиграла три матча из пяти. Фото CEV

Следующая игра пройдет 9 сентября

Сборная Украины по волейболу пробилась в раунд плей-офф чемпионата Европы. 5 сентября наши спортсмены уверенно обыграли команду Испании со счетом 3:0.

Как пишет sport.ua, благодаря победе над испанцами наша команда поднялась с последнего места в группе на третье. В 1/8 финала турнира сборная Украины сыграет против команды Португалии.

Отметим, что украинцы проиграли три стартовых матча на групповой стадии турнира, после чего обыграли Финляндию. Для выхода в плей-офф им нужно было обыгрывать Испанию со счетом 3:0 или 3:1, что им и удалось.

Итоговое расположение команд в группе В:

1. Словения (5 побед, 15 очков, соотношение партий 15-1), 2. Хорватия (3, 8, 9-9), 3. Украина (2, 6, 10-11), 4. Болгария (2, 6, 8-11), 5. Испания (2, 6, 6-11), 6. Финляндия (1, 4, 7 -12).

Против сборной Португалии наши волейболисты сыграют 9 сентября.

Пары участников стадии 1/8 финала турнира:

8 сентября

Франция – Болгария, Хорватия – Румыния

9 сентября

Словения – Турция, Португалия — Украина

6 сентября состоятся последние игры в группах А и С, после чего станут известны еще четыре пары участников 1/8 финала.

К слову, болельщики сборной Украины по достоинству оценили выступление наших спортсменов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что после победы над Финляндией капитан сборной Украины жестко обратился к партнерам по команде.

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#Спорт #Сборная Украины #Чемпионат Европы #Волейбол