"Можуть, якщо захочуть": збірна України на характері вийшла у плей-офф чемпіонату Європи з волейболу

Наступна гра пройде 9 вересня

Збірна України з волейболу пробилася до раунду плей-офф чемпіонату Європи. 5 вересня наші спортсмени впевнено обіграли команду Іспанії з рахунком 3:0.

Як пише sport.ua, завдяки перемозі над іспанцями наша команда піднялася з останнього місця у групі на третє. До 1/8 фіналу турніру збірна України зіграє проти команди Португалії.

Зазначимо, що українці програли три стартові матчі на груповій стадії турніру, після чого обіграли Фінляндію. Для виходу в плей-офф їм потрібно було обігравати Іспанію з рахунком 3:0 або 3:1, що їм вдалося.

Підсумкове розташування команд групи В:

1. Словенія (5 перемог, 15 очок, співвідношення партій 15-1); 2. Хорватія (3, 8, 9-9); 3. Україна (2, 6, 10-11); 4. Болгарія (2, 6)., 8-11), 5. Іспанія (2, 6, 6-11), 6. Фінляндія (1, 4, 7-12).

Проти збірної Португалії наші волейболісти зіграють 9 вересня.

Пари учасників стадії 1/8 фіналу турніру:

8 вересня

Франція – Болгарія, Хорватія – Румунія

9 вересня

Словенія — Туреччина, Португалія — Україна

6 вересня відбудуться останні ігри у групах А та С, після чого стануть відомі ще чотири пари учасників 1/8 фіналу.

До речі, уболівальники збірної України гідно оцінили виступ наших спортсменів.

Раніше "Телеграф" писав, що після перемоги над Фінляндією капітан збірної України жорстко звернувся до партнерів по команді.