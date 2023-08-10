Українська красуня-волейболістка вийшла заміж: перше фото молодят

В українському волейболі утворилася родина

Одна з найкрасивіших українських волейболісток Олена Рудик вийшла заміж за волейболіста "Прометея" та національної команди Віталія Щиткова. Пара заручилася трохи більше року тому.

Відповідну сторіс спортсменка опублікувала в четвер, 10 серпня, в Instagram. Саме цього дня закохані побралися.

На знімку щаслива пара позує з обручками, а також зі свідоцтвом про шлюб.

Олена Рудик вийшла заміж за Віталія Щиткова

Минулого сезону Олена виступала за жіночу команду "Прометея", з якою виграла українську Суперлігу. Віталій разом із чоловічою командою "Прометея" також тріумфував із командою на внутрішній арені. До речі, Щитков потрапив у заявку команди на сезон 2023/24, а ось Рудик, згідно з даними офіційного сайту клубу, поки що поза заявкою.

Нагадаємо, жіноча збірна України з волейболу у 2023 році виграла "Золоту Євролігу".

А ось чоловіча команда з Щитковим у складі посіла друге місце, поступившись у фіналі Туреччині. Після цього у національній команді спалахнув скандал через гроші. Група гравців відмовилася виходити на матчі через відсутність грошової винагороди. Після цього українським волейболістам порадили піти до ЗСУ.