Украинская красавица-волейболистка вышла замуж: первое фото молодоженов

В украинском волейболе образовалась семья

Одна из самых красивых украинских волейболисток Елена Рудык вышла замуж за волейболиста "Прометея" и национальной команды Виталия Щиткова. Пара обручилась чуть больше года назад.

Соответствующую сторис спортсменка опубликовала в четверг, 10 августа, в Instagram. Именно в этот день влюбленные поженились.

На снимке счастливая пара позирует с обручальными кольцами, а также со свидетельством о браке.

Елена Рудык вышла замуж за Виталия Щиткова

В прошлом сезоне Елена выступала за женскую команду "Прометея", с которой выиграла украинскую Суперлигу. Виталий вместе с мужской командой "Прометея" также триумфовал с командой на внутренней арене. К слову, Щитков попал в заявку команды на сезон 2023/24, а вот Рудык, согласно данным официального сайта клуба, пока вне заявки.

Напомним, женская сборная Украины по волейболу в 2023 году выиграла "Золотую Евролигу".

А вот мужская команда с Щитковым в составе заняла второе место, уступив в финале Турции. После этого в национальной команде вспыхнул скандал из-за денег. Группа игроков отказалась выходить на матчи из-за отсутствия денежного вознаграждения. После этого украинским волейболистам посоветовали пойти в ВСУ.