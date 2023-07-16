Укр

"На передовой платят хорошие деньги": комментатор пристыдил игроков сборной Украины, пожаловавшихся на зарплату

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная Украины по волейболу Новость обновлена 16 июля 2023, 13:19
Сборная Украины по волейболу. Фото facebook.com/fvu.in.ua

В украинском волейболе сложилась неоднозначная ситуация

Спортивный комментатор Виталий "V1lat" Волочай отреагировал на ситуацию в мужской сборной Украины по волейболу. Накануне игроки пожаловались на зарплату, а также на условия в Польше.

Соответствующий комментарий Виталий опубликовал на своем telegram-канале. Волочай считает, что лидеры команды сделали "очень плохой выбор", оторванный от реальности. Кроме того, он напомнил спортсменам, что в Украине идет война.

"Ну, со своей стороны могу порекомендовать ВСУ. На передовой платят хорошие деньги. Топ-спортсмены Украине могут быть полезны играя за сборную, все. Если вы не играете за сборную – вы пользы для Украины не приносите. Вы никому не интересны.

Очень плохой выбор Олега Плотницкого, Семенюка и прочих. Очень не вовремя. Очень оторван от реальности Украины…" — написал Волочай.

Кроме того, Волочай отметил, что Плотницкий и Ко отказываются играть на турнире претендентов и на чемпионате Европы, а вот про квалификацию на Олимпиаду-2024 они почему-то забыли, ведь наверняка хотят попасть на Олимпиаду.

Виталий Волочай раскритиковал игроков сборной Украины по волейболу
Виталий Волочай раскритиковал игроков сборной Украины по волейболу

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории победила в Золотой Евролиге.

Напомним, украинские школьники произвели фурор на чемпионате мира по пляжному волейболу.

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#Волейбол #Сборная Украины по волейболу #ВСУ