"На передовой платят хорошие деньги": комментатор пристыдил игроков сборной Украины, пожаловавшихся на зарплату

В украинском волейболе сложилась неоднозначная ситуация

Спортивный комментатор Виталий "V1lat" Волочай отреагировал на ситуацию в мужской сборной Украины по волейболу. Накануне игроки пожаловались на зарплату, а также на условия в Польше.

Соответствующий комментарий Виталий опубликовал на своем telegram-канале. Волочай считает, что лидеры команды сделали "очень плохой выбор", оторванный от реальности. Кроме того, он напомнил спортсменам, что в Украине идет война.

"Ну, со своей стороны могу порекомендовать ВСУ. На передовой платят хорошие деньги. Топ-спортсмены Украине могут быть полезны играя за сборную, все. Если вы не играете за сборную – вы пользы для Украины не приносите. Вы никому не интересны.

Очень плохой выбор Олега Плотницкого, Семенюка и прочих. Очень не вовремя. Очень оторван от реальности Украины…" — написал Волочай.

Кроме того, Волочай отметил, что Плотницкий и Ко отказываются играть на турнире претендентов и на чемпионате Европы, а вот про квалификацию на Олимпиаду-2024 они почему-то забыли, ведь наверняка хотят попасть на Олимпиаду.

Виталий Волочай раскритиковал игроков сборной Украины по волейболу

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по волейболу во второй раз в истории победила в Золотой Евролиге.

Напомним, украинские школьники произвели фурор на чемпионате мира по пляжному волейболу.