"Це не гра": капітан збірної України "розніс" команду після першої перемоги на ЧЄ-2023

Лідер нашої команди вважає, що боротьба за вихід у плей-офф не має сенсу

Збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи. До цього наші спортсмени програли три матчі на груповій стадії турніру.

Після тріумфу над командою з Фінляндії капітан збірної України Олег Плотницький дуже емоційно відреагував на перебіг зустрічі, пише "Супільне Спорт". На його думку, з такою грою команді нічого робити на турнірі.

Плотницький зазначив, що перемога з рахунком 3:2 над аутсайдером групи – це поганий результат.

"Думаю, це була найгірша перемога в моїй кар’єрі. Це г***о, а не гра. Перші два сета нормально, а потім… Ми грали, як… Не знаю. Краще, щоб ми вирушили додому. Це г*** о. Краще програти 0-3, ніж так виграти 3-2. Не знаю. Шанси на вихід у плей-офф? Це не має значення, жодного сенсу", — сказав Плотницький.

Цікаво, що після перемоги в української команди з’явилися шанси вийти до 1/8 фіналу. Вже 5 вересня українці зіграють із командою Іспанії та вирішать, хто отримає путівку до наступного кола.

Для виходу в стадію плей-офф нашу команду влаштує лише перемога з рахунком 3:0 чи 3:1.

Раніше "Телеграф" писав про те, що зіркові шахістки відмовились грати за збірну України.