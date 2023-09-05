"Это не игра": капитан сборной Украины "разнес" команду после первой победы на ЧЕ-2023

Лидер нашей команды считает, что борьба за выход в плей-офф не имеет смысла

Сборная Украины по волейболу добыла первую победу на чемпионате Европы. До этого наши спортсмены проиграли три матча на групповой стадии турнира.

После триумфа над командой из Финляндии капитан сборной Украины Олег Плотницкий очень эмоционально отреагировал на ход встречи, пишет "Суспильне Спорт". По его мнению, с такой игрой команде нечего делать на турнире.

Плотницкий отметил, что победа со счетом 3:2 над аутсайдером группы — это плохой результат.

"Думаю, это была худшая победа в моей карьере. Это г***о, а не игра. Первые два сета нормально, а потом… Мы играли, как… Не знаю. Лучше, чтобы мы отправились домой. Это г***о. Лучше проиграть 0-3, чем так выиграть 3-2. Не знаю. Шансы на выход в плей-офф? Это не имеет значения, никакого смысла", – сказал Плотницкий.

Интересно, что после победы у украинской команды появились шансы выйти в 1/8 финала. Уже 5 сентября украинцы сыграют с командой Испании и решат, кто получит путевку в следующий круг.

Для выхода в стадию плей-офф нашу команду устроит только победа со счетом 3:0 или 3:1.

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