Мало денег платят: звездные шахматистки отказались выступать за сборную Украины

Украинки являются самыми титулованными в нашей сборной

Украинские шахматистки Анна Музычук и ее младшая сестра Мария не выступят в составе нашей сборной на командном чемпионате мира. Турнир пройдет с 5 по 11 сентября в польском городе Быдгощ.

Как пишет Обозреватель, их имен нет в списке шахматисток, которые поедут на соревнования. Всего на чемпионате мира примут участие 12 сборных.

Отметим, что Анна Музычук является трехкратной чемпионкой мира. Ее сестра Мария — двукратная чемпионка Украины и победительница командного чемпионата мира.

По регламенту турнира будет создано две группы по шесть команд. Сборная Украины попала в группу А, где ей предстоит сыграть против Индии, Грузии, Франции, Казахстана и Египта. По четыре команды из каждой группы пробиваются в стадию плей-офф.

Состав сборной Украины на турнир:

1. Анна Ушенина (2384)

2. Наталья Букса (2286)

3. Инна Гапоненко (2302)

4. Наталья Жукова (2250)

5. Анастасия Рахмангулова (2163)

6. Елизавета Гребенщикова (2242)

В то же время украинская гроссмейстерка Наталья Жукова знает причину отсутствия титулованных украинок в заявке нашей команды. По ее словам, Федерация шахмат Украины предложила им недостаточно денег.

"Международная шахматная федерация больше платит за "выставочные матчи", – написала она.

В то же время портал Tribuna.com уточнил, что сестры Музычук не подписали контракт с Министерством молодежи и спорта Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в марте сестры Музычук снялись с турнира в Индии, где должны были выступать россиянки.