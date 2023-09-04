Мало денег платят: звездные шахматистки отказались выступать за сборную Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинки являются самыми титулованными в нашей сборной
Украинские шахматистки Анна Музычук и ее младшая сестра Мария не выступят в составе нашей сборной на командном чемпионате мира. Турнир пройдет с 5 по 11 сентября в польском городе Быдгощ.
Как пишет Обозреватель, их имен нет в списке шахматисток, которые поедут на соревнования. Всего на чемпионате мира примут участие 12 сборных.
Отметим, что Анна Музычук является трехкратной чемпионкой мира. Ее сестра Мария — двукратная чемпионка Украины и победительница командного чемпионата мира.
По регламенту турнира будет создано две группы по шесть команд. Сборная Украины попала в группу А, где ей предстоит сыграть против Индии, Грузии, Франции, Казахстана и Египта. По четыре команды из каждой группы пробиваются в стадию плей-офф.
Состав сборной Украины на турнир:
1. Анна Ушенина (2384)
2. Наталья Букса (2286)
3. Инна Гапоненко (2302)
4. Наталья Жукова (2250)
5. Анастасия Рахмангулова (2163)
6. Елизавета Гребенщикова (2242)
В то же время украинская гроссмейстерка Наталья Жукова знает причину отсутствия титулованных украинок в заявке нашей команды. По ее словам, Федерация шахмат Украины предложила им недостаточно денег.
"Международная шахматная федерация больше платит за "выставочные матчи", – написала она.
В то же время портал Tribuna.com уточнил, что сестры Музычук не подписали контракт с Министерством молодежи и спорта Украины.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в марте сестры Музычук снялись с турнира в Индии, где должны были выступать россиянки.