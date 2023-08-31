Из рф массово "дезертируют" шахматисты: предатель Украины бьет тревогу

Большинство шахматистов просто умеют просчитывать ходы наперед

Российский шахматист-путинист Сергей Карякин прокомментировал массовый побег российских гроссмейстеров, в частности накануне Никита Витюгов (№ 25 в мировом рейтинге FIDE) стал членом сборной Англии.

Соответствующий комментарий Карякина доступен на "Р-Спорт". Сергей, который до 2009 года представлял Украину, считает, что российские спортивные чиновники не понимают всей серьезности ситуации, ведь рф теряет ведущих спортсменов.

"Это наша комплексная проблема, о которой я говорю не первый месяц. К сожалению, российские шахматные чиновники не очень прислушиваются к моим словам. А зря, потому что мы регулярно теряем ведущих шахматистов. Если бы это был единичный эпизод, то это была бы не настолько значимая потеря. Очень много ребят ушли.

Нужно обращать внимание на эту проблему, потому что в какой-то момент у нас не останется членов сборной и нам придется выступать вторым составом. Это снижает наш общий шахматный потенциал в стране.

Потеря Никиты Витюгова очень серьезная, потому что он стабильно входит в клуб шахматистов с рейтингом 2700 плюс. Это один из ведущих гроссмейстеров России. Неслучайно он перешел в Англию, потому что он там будет номером один по рейтинг", — заявил Карякин.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии российские спортсмены стали намного чаще менять спортивное гражданство. Примечательно, что чаще всего из рф бегут шахматисты. За один год из страны сбежали 141 шахматист.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Владимир Федосеев публично отказался выступать за сборную рф и перешел в команду Словении. Кроме того, российский шахматист Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство на австрийское.