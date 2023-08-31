З рф масово "дезертують" шахісти: зрадник України б’є на сполох

Більшість шахістів просто вміють прораховувати ходи наперед

Російський шахіст-путініст Сергій Карякін прокоментував масову втечу російських гросмейстерів, зокрема напередодні Микита Вітюгов (№ 25 у світовому рейтингу FIDE) став членом збірної Англії.

Відповідний коментар Карякіна доступний на "Р-Спорт". Сергій, який до 2009 року представляв Україну, вважає, що російські спортивні чиновники не розуміють всієї серйозності ситуації, адже росія втрачає провідних спортсменів.

"Це наша комплексна проблема, про яку я говорю не перший місяць. На жаль, російські шахові чиновники не дуже прислухаються до моїх слів. А дарма, тому що ми регулярно втрачаємо провідних шахістів. Якби це був одиничний епізод, то це була б не дуже велика втрата, дуже багато хлопців пішли.

Потрібно звертати увагу на цю проблему, бо в якийсь момент у нас не залишиться членів збірної, і нам доведеться виступати другим складом. Це знижує наш загальний шаховий потенціал у країні.

Втрата Микити Вітюгова дуже серйозна, бо він стабільно входить до клубу шахістів із рейтингом 2700 плюс. Це один із провідних гросмейстерів росії. Невипадково він перейшов до Англії, тому що він там буде номером один за рейтингом", — заявив Карякін.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф російські спортсмени стали набагато частіше змінювати спортивне громадянство. Примітно, що найчастіше з росії тікають шахісти. За один рік із країни втекли 141 шахіст.

Раніше повідомлялося, що російський гросмейстер Володимир Федосєєв публічно відмовився виступати за збірну рф й перейшов у команду Словенії. Крім того, російський шахіст Кирило Алексєєнко змінив спортивне громадянство на австрійське.