Рус

Знаменитий російський шахіст втік у Англію

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Микита Вітюгов Новина оновлена 30 серпня 2023, 15:49
Микита Вітюгов. Фото Getty Images

Спортсмени масово тікають із рф

Російський гросмейстер Микита Вітюгов відтепер виступатиме за команду Англії. Напередодні російський шахіст Санан Сюгіров перейшов до збірної Угорщини.

Про перехід Микити до збірної Англії повідомляє сайт Міжнародної шахової федерації (FIDE). Вітюгову 36 років, у рейтингу ФІДЕ він посідає 25-е місце.

Вітюгов є дворазовим переможцем командного чемпіонату світу у складі команди росії (2010, 2013). Додамо, що це найрейтинговіший російський шахіст, який вирішив змінити спортивне громадянство. До цього таким був Сюгіров (31 місце).

Профіль Микити Витюгова на сайті FIDE
Профіль Микити Витюгова на сайті FIDE

Нещодавно зірковий російський шахіст Ян Непомнящий зрікся збірної росії.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени значно частіше стали змінювати громадянство. Не дивно, що найчастіше з росії біжать шахісти. Напередодні російський гросмейстер Володимир Федосєєв публічно відмовився виступати за збірну рф й перейшов у команду Словенії.

Раніше повідомлялося, що російський гросмейстер Кирило Алексєєнко змінив спортивне громадянство на австрійське.

Теги:
#Росія #Шахи