Знаменитий російський шахіст втік у Англію

Спортсмени масово тікають із рф

Російський гросмейстер Микита Вітюгов відтепер виступатиме за команду Англії. Напередодні російський шахіст Санан Сюгіров перейшов до збірної Угорщини.

Про перехід Микити до збірної Англії повідомляє сайт Міжнародної шахової федерації (FIDE). Вітюгову 36 років, у рейтингу ФІДЕ він посідає 25-е місце.

Вітюгов є дворазовим переможцем командного чемпіонату світу у складі команди росії (2010, 2013). Додамо, що це найрейтинговіший російський шахіст, який вирішив змінити спортивне громадянство. До цього таким був Сюгіров (31 місце).

Профіль Микити Витюгова на сайті FIDE

Нещодавно зірковий російський шахіст Ян Непомнящий зрікся збірної росії.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени значно частіше стали змінювати громадянство. Не дивно, що найчастіше з росії біжать шахісти. Напередодні російський гросмейстер Володимир Федосєєв публічно відмовився виступати за збірну рф й перейшов у команду Словенії.

Раніше повідомлялося, що російський гросмейстер Кирило Алексєєнко змінив спортивне громадянство на австрійське.