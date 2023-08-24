Втеча продовжується: топовий російський шахіст втік у Європу

Шахісти біжать з росії, рахунок йде на сотні

Російський шахіст Санан Сюгіров виступатиме за збірну Угорщини. Напередодні гросмейстер із рф Кирило Алексєєнко змінив спортивне громадянство на австрійське.

Про перехід Сюгірова повідомляє офіційний сайт Міжнародної шахової федерації (FIDE). За інформацією джерела, зміна спортивного громадянства відбулася у середу, 23 серпня.

У профілі Сюгірова на сайті FIDE можна побачити угорський прапор. Примітно, що 30-річний Санан став найвисокорейтинговішим шахістом, який втік з росії після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Він займає 31 місце у рейтингу FIDE.

Санан Сюгіров виступатиме за Угорщину

Раніше найвисокорейтинговішим шахістом-перебіжчиком в рф був Олексій Сарана (50-й номер FIDE), який у квітні 2023 року вирішив представляти Сербію, а не росію.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени значно частіше стали змінювати громадянство. Не дивно, що найчастіше з росії біжать шахісти. Напередодні російський гросмейстер Володимир Федосєєв публічно відмовився виступати за збірну рф й перейшов у команду Словенії.