Побег продолжается: топовый российский шахматист удрал в Европу

Шахматисты бегут из россии, счет идет на сотни

Российский шахматист Санан Сюгиров будет выступать за сборную Венгрии. Накануне гроссмейстер из рф Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство на австрийское.

О переходе Сюгирова сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE). По информации источника, смена спортивного гражданства произошла в среду, 23 августа.

В профиле Сюгирова на сайте FIDE можно увидеть венгерский флаг. Примечательно, что 30-летний Санан стал самым высокорейтинговым шахматистом, который сбежал из россии после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Он занимает 31-е место в рейтинге FIDE.

Санан Сюгиров будет выступать за Венгрию

Ранее самым высокорейтинговым шахматистом-перебежчиком был Алексей Сарана (50-й номер FIDE), который в апреле 2023 года решил представлять Сербию, а не рф.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены значительно чаще стали менять гражданство. Не удивительно, что чаще всего из рф бегут шахматисты. Накануне российский гроссмейстер Владимир Федосеев публично отказался выступать за сборную рф и перешел в команду Словении.