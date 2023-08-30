Знаменитый российский шахматист сбежал в Англию

Спортсмены массово бегут из рф

Российский гроссмейстер Никита Витюгов отныне будет выступать за команду Англии. Накануне российский шахматист Санан Сюгиров перешел в сборную Венгрии.

Об переходе Никиты в сборную Англии сообщает сайт Международной шахматной федерации (FIDE). Витюгову 36 лет, в рейтинге ФИДЕ он занимает 25-е место.

Витюгов является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды россии (2010, 2013). Добавим, что это самый рейтинговый российский шахматист, который решил сменить спортивное гражданство. До этого таким был Сюгиров (31-е место).

Профиль Никиты Витюгова на сайте FIDE

Недавно звездный российский шахматист Ян Непомнящий отрекся от сборной россии.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены значительно чаще стали менять гражданство. Не удивительно, что чаще всего из рф бегут шахматисты. Накануне российский гроссмейстер Владимир Федосеев публично отказался выступать за сборную рф и перешел в команду Словении.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство на австрийское.