Знаменитый российский шахматист сбежал в Англию
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Спортсмены массово бегут из рф
Российский гроссмейстер Никита Витюгов отныне будет выступать за команду Англии. Накануне российский шахматист Санан Сюгиров перешел в сборную Венгрии.
Об переходе Никиты в сборную Англии сообщает сайт Международной шахматной федерации (FIDE). Витюгову 36 лет, в рейтинге ФИДЕ он занимает 25-е место.
Витюгов является двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды россии (2010, 2013). Добавим, что это самый рейтинговый российский шахматист, который решил сменить спортивное гражданство. До этого таким был Сюгиров (31-е место).
Недавно звездный российский шахматист Ян Непомнящий отрекся от сборной россии.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены значительно чаще стали менять гражданство. Не удивительно, что чаще всего из рф бегут шахматисты. Накануне российский гроссмейстер Владимир Федосеев публично отказался выступать за сборную рф и перешел в команду Словении.
Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство на австрийское.