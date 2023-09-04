Мало грошей платять: зіркові шахістки відмовилися виступати за збірну України

Українки є найтитулованішими у нашій збірній

Українські шахістки Ганна Музичук та її молодша сестра Марія не виступлять у складі нашої збірної на командному чемпіонаті світу. Турнір пройде з 5 по 11 вересня у польському місті Бидгощ.

Як пише Оглядач, їхніх імен немає у списку шахісток, які поїдуть на змагання. Загалом у чемпіонаті світу візьмуть участь 12 збірних.

Зазначимо, що Ганна Музичук є триразовою чемпіонкою світу. Її сестра Марія – дворазова чемпіонка України та переможниця командного чемпіонату світу.

За регламентом турніру буде створено дві групи з шести команд. Збірна України потрапила до групи А, де їй доведеться зіграти проти Індії, Грузії, Франції, Казахстану та Єгипту. По чотири команди з кожної групи пробиваються до стадії плей-офф.

Склад збірної України на турнір:

1. Анна Ушеніна (2384)

2. Наталія Букса (2286)

3. Інна Гапоненко (2302)

4. Наталія Жукова (2250)

5. Анастасія Рахмангулова (2163)

6. Єлизавета Гребенщикова (2242)

Водночас, українська гросмейстерка Наталія Жукова знає причину відсутності титулованих українок у заявці нашої команди. За її словами, Федерація шахів України запропонувала їм недостатньо грошей.

"Міжнародна шахова федерація більше платить за "виставкові матчі", – написала вона.

У той же час портал Tribuna.com уточнив, що сестри Музичук не підписали контракт із Міністерством молоді та спорту України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у березні сестри Музичук знялися з турніру в Індії, де мали виступати росіянки.