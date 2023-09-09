"Це Англія відібрала у нас очки": у мережі по-різному оцінили несподіваний результат збірної України

Українці вели в рахунку, але пропустили прикрий м’яч

Збірна України з футболу зіграла внічию зі збірною Англії у матчі відбірного циклу ЧЄ-2024. Зустріч завершилась із рахунком 1:1.

За словами футбольного журналіста Ігоря Бурбаса, гра нашої команди під керівництвом Сергія Реброва захоплює.

"Немає марного контролю заради контролю, відчувається у команді впевненість. Це наслідок гарної обізнаності суперника. Кожен на полі знає, що і коли йому робити.

Нічиїй з Англією я особисто не тішуся, за відчуттями реально хотілося і могли зробити більше. Але далі буде", — написав він.

Водночас у коментарях у соціальних мережах думки вболівальників розділилися. Більшість футбольних фанатів залишилася задоволена грою та результатом, проте знайшлися й ті, хто вважає, що гра збірної України виглядає слабкою.

Нагадаємо, що після чотирьох турів наша збірна набрала сім балів і посідає друге місце у групі. У англійців перший рядок і після п’яти матчів у їхньому активі 13 очок.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто виконав гімн України перед матчем із Англією.